Nio-Aktie: Die Lage spitzt sich zu!

Der Mangel an Mikrochips lähmt derzeit die Autoindustrie. Ganz besonders leiden die jungen Startups und vor allem die Hersteller der E-Autos. Denn ein rein elektrisch angetriebenes Fahrzeug mit Fahrassistenz-Systemen benötigt einfach mehr Mikrochips als ein klassischer „Verbrenner“.

So musste auch der chinesische Hersteller von E-Autos, Nio, in den vergangenen Monaten die Fertigung bremsen. Auch in den kommenden Monaten ist noch mit Lieferengpässen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



