Nio Aktie: Knaller!

Unfassbar, was Nio den Finanzmärkten jetzt wieder bietet. Ein echter Knaller: In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres soll der Tesla-Konkurrent auch nach Europa expandieren. Spätestens 2023 oder 2024 dann solle NIO an allen bedeutenden Märkten der Welt vertreten sein. Aktuell ist Nio vor allem deshalb im Gespräch, weil das Unternehmen wie das große Vorbild Tesla den autonomen Fahrbetrieb wie auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung