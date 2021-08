Nio-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Seit einigen Tagen befindet sich die Aktie des chinesischen Elektrowagenherstellers Nio auf dem absteigenden Ast. Zum Auftakt in die neue Woche wertete der Kurs an der New Yorker Wertpapierbörse um weitere knapp 6 Prozent ab und erreichte beim Stand von 38,07 Dollar ein neues 10-Wochen-Tief. Es war bereits der fünfte Tag in Folge, an dem das Papier Verluste verzeichnete. Seit Wochen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



