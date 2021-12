Nio-Aktie: Katastrophe oder Riesen-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Generell gilt: Eine lange schwarze, also negative Wochenkerze ist laut der japanischen Candlestick-Methodik negativ. So auch bei Nio, dem chinesischen E-Auto-Hersteller in der Vorwoche. Wenn diese lange schwarze Wochenkerze sodann auch noch aus einer Formation ausbricht, ist das Verkaufssignal fast perfekt. Es fehlt nur noch die Bestätigung.

Letzeres fehlt noch bei der Nio-Aktie. Immerhin kann sich der Wert in dieser Woche am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung