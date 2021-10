Nio-Aktie: Jetzt müssen die Bullen nachlegen

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Am 6. Oktober bildete die Nio-Aktie bei 33,17 US-Dollar einen Boden aus. Von hier aus zogen die Notierungen wieder an und überwanden den 50-Tagedurchschnitt. Das damit generierte Kaufsignal entfaltete seine Wirkung und der Kurs stieg bis zum 26. Oktober auf ein Hoch bei 42,61 US-Dollar an. Diesen Widerstand müssen die Bullen heute oder zu Beginn der neuen Woche signifikant überwinden.

