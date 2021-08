Nio-Aktie: Die Jagd beginnt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nio ist der große chinesische Konkurrent des US-Konzerns Tesla. Das Unternehmen aus China möchte nun im September den europäischen Markt erstmals erobern. Die Jagd beginnt – denn gleichzeitig will Nio auch den Massenmarkt bedienen und nicht mehr ausschließlich die Premium-Kunden bedienen. Insofern sollte nun in den kommenden Wochen eine deutliche Bewegung und Bewertung am Markt anstehen. Noch sind die Investoren skeptisch.

