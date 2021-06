Nio Aktie: Ist die aggressive Expansionsstrategie tragbar?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc. (NYSE:NIO) hat fünf neue Batteriewechselstationen in China eröffnet, da der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen eine aggressive Expansionsstrategie verfolgt, berichtete cneVpost am Sonntag.

Nio hat nun insgesamt 282 Batteriewechselstationen in China, wie der Bericht berichtet.

Darüber hinaus verfügt das Unternehmen derzeit über 194 Supercharging-Stationen, 371 Destination-Charging-Stationen und Zugang zu mehr als 380.000 Ladesäulen von Drittanbietern in China, fügte der Bericht



