Nio-Aktie: Ist das Wahnsinn?

Nio will ganz groß herauskommen. Am Nioday am Samstag, dem 18. Dezember stellte der chinesische Autohersteller vor einem begeisterten Publikum sowie live über Youtube seine kleine neue Limousine Nio ET5 vor – mit einer starken Batterie.

Zugleich wurde auf die bisherigen Erfolge hingewiesen sowie auf die zukünftige Strategie, möglichst schnell in vielen anderen Märkten der Welt vertreten zu sein.



