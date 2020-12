Nio-Aktie: Goldrausch mit E-Auto-Aktie?

Anleger stürzen sich seit Monaten in die Wertpapiere von Elektroautobauern. Das ist keineswegs nur beim Branchenprimus Tesla zu beobachten. Auch die Aktie des chinesischen Konkurrenten Nio ist im Höhenflug. Zuletzt gab es ein heftiges Auf und Ab. Das Rekordhoch von 58,40 Dollar Ende November ist wieder etwas in die Ferne gerückt. Doch wer in diesem Jahr zum richtigen Moment eingestiegen ist, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >