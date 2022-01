Nio-Aktie: Gewaltiges Drama!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio hat in den vergangenen Tagen einen deutlichen Aufschwung geschafft. Jetzt aber geht es seit Jahresbeginn wieder bergab. Das chinesische Unternehmen könnte zum Abwärtstrend neigen, ist den Zahlen und Analysen zu entnehmen.

Nio: Das ist ein kleines Drama

Nio hat am Mittwoch einen Abschlag in Höhe von -1 % erleiden müssen. Die Notierungen sind damit in den zurückliegenden fünf Tagen insgesamt zwar immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



