Nio-Aktie: Gelingt es den Bullen den Kampf zu gewinnen?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Aktuell kämpfen die Bullen mit den Bären der Nio-Aktie. So zeigt sich in den letzten Wochen eine sprunghafte Bewegung. Diese findet in der Range von etwa 30,00 bis 45,00 US-Dollar statt. Idealerweise kann es den Bullen gelingen den Kampf zu gewinnen, indem sie die Oberkante der leicht fallenden Range durchbrechen.

Nio – wird sich die Korrektur zeitlich noch weiter ausdehnen?

Mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung