Nio-Aktie: Gefangen im politischen Machtkampf!

Die Höhenflüge zum Jahresbeginn scheinen vorerst der Vergangenheit anzugehören. Seit Anfang Februar befindet sich der Aktienkurs des Herstellers von Elektroautos in einem Abwärtstrend. So ging es von einst 55 € auf derzeit 30 € bergab. Allein in der vergangenen Woche verlor die Nio Aktie 20 % ihres Kurswertes. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Einerseits sorgen erneut die politischen Spannungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung