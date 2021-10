Nio-Aktie: Ganz starke Bewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Korrektur in der Nio-Aktie traf am Mittwoch dieser Handelswoche auf Bullenpower. Der Wert mit einem Gap, einer Kurslücke aufwärts. Zum Tagesschluss stand ein Gewinn von fast sieben Prozent auf der Kurstafel. Am Ende waren es 6,92 Prozent an der NYSE.

Der Aufwärtsimpuls erfolgte dabei mit sehr hohen Umsätzen. Ein durchaus positives Signal. Denn hohe Umsätze und ein aufwärts gerichtetes Gap sind ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung