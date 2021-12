Nio-Aktie: Es wird langsam!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Im kommenden Jahr will Nio endlich auch in Deutschland an den Start gehen. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. Zusammen mit Shell arbeitet der chinesische Konzern anscheinend bereits an der notwendigen Infrastruktur, wie bei „energyload.eu“ zu lesen ist.

Dabei können die Verantwortlichen sich nicht einfach nur auf vorhandene Ladesäulen verlassen. Bekanntlich bietet Nio in China Wechselstationen für Akkus an und genau ...



