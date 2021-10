Nio-Aktie: Ersten Batteriewechselstation in Norwegen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die erste Batteriewechselstation des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio Inc. (NYSE:NIO) in Oslo, Norwegen, hat den Bau abgeschlossen und soll bald eröffnet werden, berichtete cnEVpost am Mittwoch unter Berufung auf Quellen.

Nio plant, die ersten vier Batteriewechselstationen der zweiten Generation in Norwegen noch in diesem Jahr zu eröffnen. Das in Shanghai ansässige Unternehmen Nio begann im Juli mit der Auslieferung von Elektrofahrzeugen nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung