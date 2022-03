Nio-Aktie: Erleichterung macht sich breit!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Nio haben in den letzten zwei Wochen eine wilde Fahrt hinter sich. Bis zum Handel am Freitag sind die Nio-Aktien allein in dieser Woche um knapp 50 Prozent gestiegen.

Nio-Aktie: Erleichterung über das Delisting

Der Grund für den Aufschwung ist vor allem die Erleichterung über das Delisting von in den USA notierten chinesischen Unternehmen. Die Angst vor einem Delisting



