Nio-Aktie: Erhöht das Ziel für Akku-Wechselstationen auf 700 für dieses Jahr: Was Sie wissen müssen!

Nio Inc. (NYSE:NIO) erwartet nun, bis zum Ende des Jahres 700 Batteriewechselstationen online zu haben, 200 mehr als die vorherigen Schätzungen, sagte der Präsident des Elektrofahrzeugherstellers – Qin Lihong – auf der Power Day Veranstaltung des Elektrofahrzeugherstellers am Freitag, wie von cnEVpost berichtet.

Nio will bis 2025 weltweit mehr als 4.000 Batteriewechselstationen in Betrieb haben, davon 1.000 in Überseemärkten.



