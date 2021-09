Nio-Aktie: Erheblicher Rückgang?

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio Inc (NYSE:NIO) fielen am Dienstag im nachbörslichen Handel um 3,5%.

Der Rückgang kam, als das in Shanghai ansässige Unternehmen in einer behördlichen Einreichung Pläne bekannt gab, bis zu 2 Milliarden Dollar durch einen Verkauf von American Depositary Shares am Markt aufzunehmen.

At-the-market”-Angebote ermöglichen es einem Unternehmen, Aktien zum dann geltenden Marktpreis zu verkaufen, im Gegensatz zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



