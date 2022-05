Nio-Aktie: Entwarnung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Nio-Aktie hat auch in dieser Handelswoche ihre Talfahrt fortgesetzt. Seit dem Handelsstart am Montag ist der Titel um fast 15 Prozent gefallen. Ein neues 52-Wochen-Tief wurde bei 12,64 Dollar markiert. Wachsende Sorgen über Produktionsverzögerungen, Probleme in der Lieferkette und ein mögliches Delisting des Unternehmens von der US-Börse können für den Rückgang verantwortlich gemacht werden. Eine dieser Ungewissheiten wurden jedoch… Hier weiterlesen