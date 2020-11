Nio Aktie – Das Ende ist nah!!

48 US-Dollar – so lautete das Kursziel für die Nio-Aktie in den vergangenen Chartchecks! Dieses Ziel aus Sicht der Trendanalyse war hierbei das “Best-Case-Szenario”! Doch mit jedem neuen Hoch in der Aufwärtsbewegung wird dieses Ziel immer wahrscheinlicher! Die Aktie es chinesischen Elektroautobauers kann allerdings gegenwärtig nicht nur aufgrund der bekannten Faktoren ansteigen! Die da wären ein hoher Auftragsbestand, gutes Feedback der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung