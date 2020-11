Nio-Aktie: Eine der heißesten Tipps!

Chris Camillo, Gründer von TickerTags und Co-Moderator von DumbMoneyTV, hat im Laufe der Jahre mit dem sozialen Arbitragehandel eine beeindruckende Rendite erzielt. Dank der Mitglieder des Kanals DumbMoneyTV Discord ist er nun in Nio (NYSE:NIO) investiert, eine der heißesten Aktien für Elektrofahrzeuge.

Die Nio-Forschung

DumbMoneyTV moderierte am Montagabend eine Episode, die den Fall einer Investition in Nio analysierte. An der Diskussion nahmen zwei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung