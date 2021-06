Nio-Aktie: Eine echte Konkurrenz zu Tesla?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Viele Anleger fragen sich, ob Tesla vom Konkurrenten Nio irgendwann als E-Autobauer abgelöst wird. Nio hat bei den Verkaufszahlen kräftig zugelegt und auch so scheinen die Entwicklungen von einer Leichtigkeit geprägt, die sonst nur selten zu beobachten sind. Zudem hat sich ein Kernaktionär (Panasonic) von all seinen Tesla Anteilen unlängst erst getrennt. Ist also Nio der zukünftige Platzhirsch auf dem E-Automarkt?