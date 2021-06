Nio Aktie: Eigenes Unternehmen für intelligentes Fahren!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der Elektrofahrzeughersteller Nio Inc. (NYSE:NIO) hat seine Präsenz in der chinesischen Stadt Hefei durch die Gründung einer Smart-Driving-Firma gestärkt, berichtete cneVpost am Sonntag.

Nio gründete die Anhui NIO Intelligent Driving Technology Co. am vergangenen Donnerstag in Hefei, mit Qin Lihong als gesetzlichem Vertreter, so der Bericht unter Berufung auf den Datenanbieter Qichacha. Lihong ist der Mitbegründer und Präsident von Nio.

