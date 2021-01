Nio Aktie: EVs starten mit einem Knall ins Jahr 2021!

2021 wird ein arbeitsreiches Jahr für die Automobilindustrie, die auf eine elektrische Zukunft zusteuert. Die Aktie von Nio (NYSE:NIO) schoss am Montag um 12% in die Höhe, nachdem das Unternehmen Rekordzahlen für die monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Auslieferungen zum Jahresende 2020 gemeldet hatte. Auch Tesla (NASDAQ:TSLA) beeindruckte die Investoren mit seinen Auslieferungszahlen für 2020 und legte am Montag um 3% zu.

Nio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!