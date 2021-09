Nio-Aktie: EV-Hersteller eröffnet erstes Nio-Haus!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio, Inc. (NYSE:NIO) kommt mit seinem Vorstoß nach Norwegen wie geplant voran, und in den nächsten Wochen werden wahrscheinlich einige wichtige Meilensteine erreicht werden.

Das erste Nio-Haus in Übersee wird am 23. September in Oslo, Norwegen, eröffnet, berichtet CnEVPost unter Berufung auf den Präsidenten des Unternehmens, Qin Lihong. Lihong bestätigte den Zeitplan, als er in Wuhan anlässlich der Eröffnung des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung