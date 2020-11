Nio Aktie: EV-Aktien setzen Rallye fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Aktien von Elektrofahrzeugen entwickelten sich am Montag besser als der breitere Markt. Die Gewinne werden angeführt von den in den USA börsennotierten, in China ansässigen EV-Herstellern Nio Inc – ADR (NYSE:NIO ), Xpeng Inc – ADR (NYSE:XPEV) und Li Auto Inc. (NASDAQ:LI).

Nio erholt sich

Die Nio-Aktien, die nach der Warnung des Leerverkäufers Citron vom 13. November vor einer nicht nachhaltigen Bewertung um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung