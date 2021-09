Nio Aktie: Der ES8 erhält eine 5-Sterne-Sicherheitsbewertung!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio, Inc. (NYSE:NIO) kommt mit seiner norwegischen Expansion zügig voran, wie mehrere Meilensteine des Unternehmens zeigen.

Was geschah

Das Flaggschiff von Nio, das SUV-Modell ES8, wurde vom European New Car Assessment Program mit fünf Sternen ausgezeichnet, teilte der in Shanghai ansässige Elektroautohersteller am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Das Unternehmen bestätigte außerdem, dass es bald mit der Auslieferung des ES8-Modells in Norwegen beginnen wird.

