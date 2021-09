Nio-Aktie: Dieser chinesische EV-Hersteller hat krasse 1-Jahres-Rendite!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc. – ADR (NYSE:NIO) stellt einige der elegantesten und meistverkauften Elektrofahrzeuge der Welt her und hat im vergangenen Jahr für die Anleger erstaunliche Renditen erzielt.

Seit September 2020 hat die Einjahresrendite der Nio-Aktie eine Reihe der weltweit beliebtesten Tech- und Fintech-Unternehmen übertroffen: Twitter Inc (NYSE:TWTR), Square Inc (NYSE:SQ), Zoom Video Communications Inc (NASDAQ:ZM) und Paypal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL).

Nio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung