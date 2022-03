Nio-Aktie: Debüt gefeiert!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio wird seit einigen Stunden an der Börse in Hongkong notiert, ohne dass eine Kapitalbeschaffung erforderlich ist. Aus öffentlichen Dokumenten geht hervor, dass Nio zum 30. September 2021 über Barreserven in Höhe von 47 Mrd. CNY (7,43 Mrd. US$) verfügte. Im November schloss das Unternehmen ein „at-the-market“ Angebot von American Depositary Shares im Wert von 2 Mrd. US$ ab.