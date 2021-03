Nio Aktie: Chip-Knappheit wird EV-Produktion in Q2 treffen!

Nio Inc (NYSE:NIO) sagte am Dienstag, dass ein weltweiter Mangel an Halbleitern bedeutet, dass es im zweiten Quartal weniger Fahrzeuge herstellen wird, berichtete CNBC am Dienstag. Das Produktionsniveau wird im zweiten Quartal auf 7.500 Einheiten pro Monat gesenkt werden müssen, nachdem es im Februar noch 10.000 Fahrzeuge erreicht hatte, sagte der CEO des Unternehmens, William Li, während der letzten Telefonkonferenz zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung