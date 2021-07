Nio-Aktie: Chinesischer EV-Hersteller nähert sich dem Markteintritt in Europa!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio wird über ein erstes Quartal berichten, in dem die weltweite Chip-Knappheit den aufstrebenden chinesischen Tesla-Rivalen dazu zwang, die EV-Produktion in einer Fabrik für ein paar Tage herunterzufahren, während er sich einem Markteintritt in Europa nähert. Die Nio-Aktie fiel.

Am Mittwoch bestätigte Nio via Twitter, dass es eine “Präsenz in Norwegen” ins Auge fasst, wo Tesla großen Erfolg hat. Es kündigte auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



