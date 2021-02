Nio Aktie: Chinesische Elektrofahrzeug-Aktienrallye, Nio schließt mit 40 Dollar ab!

Die Aktien chinesischer Elektrofahrzeugfirmen wurden am Mittwoch auf Rekordniveau gehandelt, wobei mehrere Katalysatoren zu ihren Gunsten wirkten. Starke Fahrzeugauslieferungszahlen im Oktober und die Aussicht auf einen Wachwechsel im Weißen Haus zu einer Regierung zugunsten von Fahrzeugen mit grüner Energie treiben die Aktien offenbar in die Höhe. Die Aktien von Nio Inc – ADR (NYSE:NIO) stiegen auf ein überdurchschnittliches Volumen und näherten sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung