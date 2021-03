Nio Aktie: Ein Blick auf die Märkte; Das interessiert Investoren sehr!

Die US-Aktienfutures handelten im frühen vorbörslichen Handel höher, nachdem das Repräsentantenhaus am frühen Samstagmorgen das 1,9 Billionen Dollar schwere Coronavirus-Hilfspaket von Präsident Joe Biden angenommen hatte. Der US-Senat wird am Wochenende mit der Prüfung des vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Hilfspakets beginnen. Investoren warten auf die Ergebnisberichte von DENTSPLY SIRONA Inc (NASDAQ:XRAY), Perrigo Company PLC (NYSE:PRGO), Nio Inc – ADR ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung