Nio-Aktie: Der Blick in die Tiefe!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Obwohl Nio für den November einen neuen Rekord bei den Auslieferungszahlen vermelden konnte, sieht die Aktie des E-Autobauers derzeit kein Land an den Börsen. Am Freitag ging es um satte 11,2 Prozent in Richtung Süden, Auslöser dafür dürften Unsicherheiten bezüglich chinesischen Aktien im Allgemeinen sein.

Derzeit machen mal wieder Gerüchte die Runde, wonach es zu einer großen Welle von Delistings kommen könnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung