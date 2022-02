Nio-Aktie: Besser als nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Obwohl die Technologieaktien am Ende der Woche größtenteils fielen, legten die Aktien von Nio zu. Die Aktie konnte sich in der vergangenen Woche etwas erholen und liegt in dieser Woche rund 5 Prozent im Plus. Die Erholung dürfte mit der Bekanntgabe der Auslieferungszahlen zusammenhängen. Diese haben sich als durchaus zufriedenstellend erwiesen. Die aktuelle Kursschwäche könnte angesichts der Expansionspläne des Unternehmens eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



