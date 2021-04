Nio Aktie: Batterie-Tauschstationen mit Sinopec!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Nio Inc. (NYSE:NIO) hat seine lang erwartete Partnerschaft mit der China Petroleum & Chemical Corporation (NYSE:SNP), oder Sinopec, zur Einrichtung von Batterietauschstationen an Sinopecs Tankstellen bestätigt, berichtete cnEVpost am Montag.

Nio hat eine Medieneinladung verschickt, die besagt, dass es am 15. April ein strategisches Kooperationsabkommen mit dem Ölriesen Sinopec unterzeichnen wird, so der Bericht. Nio sagte auch, dass



