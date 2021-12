Nio-Aktie: Die Bären machen ordentlich Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die Aktie des chinesischen E-Auto-Startup-Unternehmens Nio ist Anfang Dezember schwer unter Druck geraten und unter den Unterstützungsbereich von 34,00/34,50 Dollar gesunken. Zu Beginn der vergangenen Woche wurde ein Tief bei 29,66 Dollar markiert. Am selben Tag bildete sich ein Doji, der in der Candlestick-Analyse Unentschlossenheit zum Ausdruck bringt und damit auf ein mögliches Ende der Verkaufsphase hindeutete. In der Folge konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



