Nio-Aktie: Ausgebremst von Evergrande!

Die Aktien mehrerer chinesischer Unternehmen, darunter Nio Inc. (NYSE:NIO), werden niedriger gehandelt, da die Anleger die mögliche Zahlungsunfähigkeit des großen chinesischen Immobilienunternehmens Evergrande Group in Betracht ziehen.

Die Aktien chinesischer Unternehmen werden auch aufgrund anhaltender regulatorischer Bedenken nach der vorgeschlagenen Aufsicht über den Glücksspielsektor in Macau niedriger gehandelt. Regulierungsmaßnahmen in den Bereichen Bildung und Technologie haben chinesische Aktien in diesem Jahr unter Druck



