Nio-Aktie: Ausbruch der Aktie?

Nio, Inc (NYSE:NIO) hat am Dienstag einen Produktionsmeilenstein erreicht: In seinem Werk in Hefei, China, lief das 200.000ste Elektrofahrzeug vom Band. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen, der derzeit den chinesischen und norwegischen Markt beliefert, plant, sein Angebot in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark zu erweitern, während er die Produktion weiter hochfährt. Trotz seiner Erfolge ist es der angeschlagenen Aktie nicht gelungen,… Hier weiterlesen