Nio-Aktie: Aufwind durch längere Reichweite und billigere Batterien!

Die Aktien von NIO Inc. (NYSE:NIO), die in letzter Zeit unter Druck standen, haben am Donnerstag einen schönen Aufschwung erlebt.

Was geschah

Nio brachte eine 75-Kilowattstunden-Hybridzellenbatterie mit Standardreichweite auf den Markt, die aus ternären Lithium- und Lithium-Eisenphosphat-Hybridzellen besteht und mit Hilfe einer neuartigen Cell-to-Pack-Technologie hergestellt wird.

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen weist darauf hin, dass die Batterie eine größere Reichweite bei kaltem Wetter und eine genaue Einschätzung



