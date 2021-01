Nio Aktie: Anleihemission von 1,3 Mrd $!

Die Aktien von Nio Inc – ADR (NYSE:NIO), die am Montag nach dem jährlichen Nio Day des Unternehmens, der am Wochenende stattfand, auf Rekordniveau notierten, gerieten im nachbörslichen Handel unter Druck.

Was geschah

Nio kündigte eine Anleiheemission in Höhe von 650 Mio. $ in Form von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 und weiteren 650 Mio. $ in Form von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung