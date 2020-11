Nio Aktie: Angriff!

Eine kleine Katastrophe erlebte am Freitag das chinesische Unternehmen Nio. Der E-Mobilitätshersteller und -entwickler hat eine Achterbahnfahrt hingelegt, die es an vergleichsweise normalen Börsentagen nur selten gibt. Die Aktie fing bei gut 41 Euro an, startete dann auf über 45 Euro durch und fiel sogar in Richtung von 35 Euro, um am Ende wieder auf mehr als 37 Euro nach oben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung