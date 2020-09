Nio Aktie: Alle Ketten gesprengt!

Nio hat auch in den vergangenen Tagen die nächsten Schritte in Richtung eines neuen Börsenhypes gemacht. Der Wert konnte bei einem Plus von 66 % innerhalb eines Monats das nächste Kursziel über dem jetzt erreichten Allzeithoch von 17,35 Euro immer weiter nach oben schieben. Jetzt wird es spannend – nachdem das Unternehmen zudem sogar Tesla unter Druck setzt!

Nio: Tesla muss zittern

Nio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung