Nio-Aktie: Aktien fallen ab!

Die Aktien von NIO Inc (NYSE:NIO) notieren am Donnerstag deutlich schwächer als die mehrerer chinesischer Unternehmen, nachdem die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) ihr Vorgehen gegen in den USA börsennotierte chinesische Unternehmen wegen der Nichtveröffentlichung von Prüfungsberichten ausgeweitet hat. Die SEC hat eine vorläufige Liste von 80 chinesischen Unternehmen veröffentlicht, bei denen die Nichteinhaltung von Prüfungsanforderungen festgestellt wurde. Die… Hier weiterlesen