Nio Aktie: Die Aktie zeigt nach soliden Auslieferungszahlen etwas Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Nio Inc. (NYSE:NIO) Aktien werden am Montag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen seine Auslieferungszahlen für Dezember, das vierte Quartal und das gesamte Jahr bekannt gab. Nio gab bekannt, dass es im Dezember 10.489 Fahrzeuge ausgeliefert hat, was einem Anstieg von 49,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Aktie scheint zu versuchen, wieder ein Unterstützungsniveau zurückzuerobern. Nio stieg am späten Montagmorgen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung