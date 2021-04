Nio Aktie: Aktie gewinnt inmitten der Shanghai Auto Show an Dynamik!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Seit dem Abschluss einer Triple-Bottom-Formation um $35 am 15. April hat sich die Aktie von NIO Inc. (NYSE:NIO erholt. Die Aktie erhielt in dieser Woche etwas Unterstützung durch positive Schlagzeilen von der Automesse in Shanghai.

Steht Nio vor einem Ausbruch?

Die Vollendung eines Triple-Bottom-Musters ist technisch gesehen bullisch für ein Wertpapier und signalisiert, dass eine mögliche Umkehr bevorsteht.

Dass die Aktie zum dritten Mal ...



