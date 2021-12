Nio-Aktie: Achtung – die Chinesen kommen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der chinesische Elektroautobauer Nio will sein Geschäft in Europa in den kommenden Jahren massiv ausbauen. Bisher sind die Chinesen zwar nur in Norwegen zugegen. Doch die letzten Tage zeigen, dass Nio noch weit mehr will als nur den Zugang zu diesem einen skandinavischen Land.

So hatte man unlängst eine Kooperation mit dem Energiekonzern Shell vorgestellt. Zusammen mit dem Tankstellenbetreiber will man das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung