Nio-Aktie: Absturz und Chance?

Die Aktie des chinesischen Autoherstellers im Segement “NEV” hat doch deutlich an Schwung verloren. In den vergangenen Wochen seit Jahresanfang kommt der Wert nicht mehr vom Fleck. Es geht volatil seitwärts. Die runde Marke von 60 US-Dollar erweist sich als Widerstandszone.

An der Börse gilt dabei oftmals: Was nicht steigen will, fällt. Die Anleger scheinen hier auf neue ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung