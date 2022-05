Nio-Aktie -15%: Rauswurf von der Nasdaq droht

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Seit gestern droht nun auch Nio (WKN: A2N4PB) der Ausschluss von der New Yorker Börse. Die Aktie crasht daraufhin um -15% auf 15,38 US$. Jetzt wappnet sich der Luxus-SUV-Hersteller offenbar für den Ernstfall: Nachdem der Titel seit März an der Hongkonger Börse zweigelistet ist, plant das Unternehmen in Kürze eine weitere Notierung in einer asiatischen Metropole.

Nio ist ein E-Auto-Start-up im Premium-Segment, das von vielen als das chinesische Pendant des US-Branchenpioniers Tesla gesehen wird.





