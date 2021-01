Nintento Aktie: Updates wechseln die Firmware!

Nintendo Co., Ltd (OTC:NTDOY) veröffentlichte am Montag eine aktualisierte Version der Firmware für seine Switch-Konsole, die es den Benutzern ermöglicht, Screenshots und Videos von ihrer Konsole auf ein Smartphone oder einen PC zu übertragen.

Die Ver. 11.0.0 der Software ermöglicht die drahtlose Übertragung von Screenshots und Videos von Album auf der Switch-Konsole auf intelligente Geräte, sagte Nintendo. Benutzer können maximal 10 ...



